Bursa'da Ayrılan Eşinin Camiden Selasını Okutan Şahıs Tutuklandı

Bursa'da ayrıldığı dini nikahlı eşinin camiden selasını okutunca gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' suçundan ev hapsi cezası verilen şahıs, yürütülen soruşturmada 'ısrarlı takip' suçundan tekrar hakim karşısına çıktı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti. Sürekli eski eşi Zafer Kufacı'dan ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir, oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu. Korkup paniğe kapılan Emir, cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Ayrıldığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yaşayan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı.

Verdirttiği selayı gülerek video ile kaydı aldı

İddiaya göre Zafer Kufacı, sela için cami imamına eski eşi Tuğçe Emir'in bilgilerini yazıp verdi. Kağıdı alan imam, öğle vakti selayı okudu. Yakın bir noktada selanın okunmasını bekleyen Zafer Kufacı, o anları gülerek cep telefonuyla kayda aldı. Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Kufacı'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Kufacı, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kufacı'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Verilen ceza sonrası Tuğçe Emir, "Ev hapsi verildi ama hala dışarıda geziyor, beni tehdit ediyor. Korkudan dışarı çıkamıyorum" dedi.

Eski dini nikahlı eşi Zafer Kufacı ise, "Çocuğumu bana göstermiyor. Ben de tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diyerek kendini savundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma tekrar açıldı. Şüpheli 'ısrarlı takip' suçundan tekrar mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi. - BURSA