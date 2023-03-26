Bursa'da ayakkabı hırsızı kamerada

Bursa'da bir binaya girerek ayakkabı çalan şüpheli, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs girdiği binada tüm katları gezerek, teker teker ayakkabıları çaldı. Çaldığı ayakkabıları poşete dolduran şüphelinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA