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Bursa'da Av Tüfeğiyle Saldırı: Eski Nişanlısına ve Kız Kardeşine Ateş Açtı

Bursa'da Av Tüfeğiyle Saldırı: Eski Nişanlısına ve Kız Kardeşine Ateş Açtı
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Bursa'da Tayfun S., eski nişanlısı ve onun 14 yaşındaki kız kardeşine av tüfeğiyle saldırarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'da eski nişanlısını ve nişanlısının 14 yaşındaki kız kardeşine av tüfeğiyle ateş açan saldırgan kameraya yansıdı.

Olay, sabah 10.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eski nişanlısı Aynur A. (23) ile sorun yaşayan Tayfun S. (23), kendisini takip etmeye başladı. Sokak arasında ilerlediğini gördüğü Aynur A. ile 14 yaşındaki kardeşi Nuray A.'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kız kardeş yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kız kardeşlerin Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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