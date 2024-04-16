Bursa'da Atv Motosikleti İle Yayaya Çarpan Sürücü Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Bursa'da atv motosikleti ile yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, 1 kilometre ileride vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi. Sürücü, polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Özlüce Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlüce Bulvarı üzerinde seyir halinde olan atv sürücüsü yayaya çarptı. Çarpışma sonrası kaçan atv sürücüsü, 1 kilometre ileride çarptığı yayanın arkadaşları yakaladı. Yayanın arkadaşları tarafından darp edilen sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, olay anını gören Harun Yıldıztaş, "Olay sırasında evde oturuyordum. Sesleri duydum ve dışarı çıktım. O an hengamede anladığım kadarıyla motorcu arkadaş 1 kilometre ileride yayaya çarpmış. Daha sonra kaçarken şans eseri yayanın arkadaşları da burada motorcuyu yakalamış. O an sinirle beraber motorcu arkadaşı biraz darp etmişler. Bizler de ayırmaya çalıştık. Sonrasında polisler geldi. Yakalanan sürücü de polis ekiplerine teslim edildi" dedi. - BURSA