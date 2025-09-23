Bursa'da ATV Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ATV'nin takla atması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ATV takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi Orman yolunda meydana geldi. Sherıf Mehmed F. (53) yönetimindeki 16 BUK 051 plakalı ATV, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki Yunus Emre K. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Yunus Emre K. yoğun bakıma alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa