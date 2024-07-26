Bursa'da at arabalı şahıs, tekerin kopmasını aldırış etmedi. 3 teker ile ilerleyen şahsı görenler, o anları kayda aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabasının bir tekeri kırıldı. Duruma aldırış etmeyen at arabalı şahıs, 3 tekerlek ile yoluna devam etti. Diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA