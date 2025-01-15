Bursa'da Askerin Üzerine Sıcak Su Döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, usta birliğine gitmek için bindiği otobüste muavinin üzerine sıcak su döktüğü asker, hastanelik oldu.

Olay saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Kestel'in Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sefa U. (20), memleketi Bursa'dan usta birliği olan Kayseri'ye gitmek üzere şehirlerarası otobüse bindi. Bir süre sonra muavin, otobüste çay servisi yapmaya başladı. Servis sırasında muavinin elinde taşıdığı sıcak su, askerin üzerine döküldü. Bacaklarında yanıklar oluşan asker, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç, yanık ünitesine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA