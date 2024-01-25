Bursa'da Askeri Veteriner Okulu personeline siber güvenlik eğitimi verildi
Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 100 personele internet güvenliği hakkında eğitim faaliyetinde bulundu.
Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 100 personele internet güvenliği hakkında eğitim faaliyetinde bulundu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Siberay Programı çerçevesinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki 100 personele eğitim verdi. Eğitimde, internet ortamında dolandırıcılık, yasa dışı bahis, siber güvenlik, sosyal medyanın hayatımızdaki etkisi, siber zorbalık teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet hakkında farkındalık konuları işlendi. - BURSA