Bursa'da Asker Uğurlamasında Tüfeklerle Havaya Ateş Açıldı

Bursa'da Asker Uğurlamasında Tüfeklerle Havaya Ateş Açıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, asker uğurlaması için toplanan kalabalık, tüfeklerle havaya ateş açarak mahalle sakinlerinde korku yarattı. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da asker uğurlaması yapan kalabalık gurup tüfeklerle havaya defalarca ateş etti.

Olay Bursa'da Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir asker uğurlaması için toplanan kalabalık tüfeklerle havaya defalarca ateş açtı. Havaya açılan ateş mahalle sakinleri tarafından korku ve paniğe neden oldu. O anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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