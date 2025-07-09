Bursa'da Asker Uğurlamasında Havaya Ateş Açan 4 Kişi Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı

Bursa'da Asker Uğurlamasında Havaya Ateş Açan 4 Kişi Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya defalarca ateş açan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Olayda 6 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet, olayla ilgili tahkikata devam ediyor.

Bursa'da asker uğurlaması sırasında tüfeklerle havaya defalarca ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalık, ellerindeki tüfeklerle havaya defalarca ateş açtı. Mahallede korku ve paniğe neden olan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda E.B., K.K., H.D. ve P.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 6 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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