Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı - Haberler

Bursa'da asker konvoyu için trafiği kapatan gençler cezadan kaçamadı

BURSA - Bursa'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen gençler, arabalarla trafiği kapatarak meşaleleri ateşe verdi. Görüntülerin kısa sürede tepki toplamasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 sürücüye toplamda bin 200 TL idari para cezası uyguladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan bir grup, trafiği araçları ile keserek meşale yaktı. Bir süre trafiği kapatan grup, daha sonra şehirlerarası otobüs terminaline doğru hareket etti. Görüntülerin tepki toplamasının ardından yolu kesen 2 sürücüye karayolu üzerinde duraklama, yönetmelikte belirtilmeyen diğer eksiklikler ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplamda bin 200 TL idari para cezası uygulandı.