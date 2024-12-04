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Bursa'da Asit Taşıyan Tanker Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Asit Taşıyan Tanker Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen asit yüklü tanker kazası sonucunda sürücü hayatını kaybetti. Asidin dereye karıştığı olayda AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan asit taşıyan tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti. Öte yandan tırdan dökülen asit dereye karışırken, AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin Kara (56) yönetimindeki 41 AVZ 472 plakalı, mono etilen glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen tanker bariyerlere çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza yerine 112, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücünün cenazesini yoğun uğraşı sonucu çıkardılar.

Önlem aldılar

Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle ekipler dikkatli şekilde çalışma yaptı. Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Şoförün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Asit dereye karıştı

Tankerden sızan asit, Mezit deresine karıştı. Jandarma ekipleri dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundu. Yaşanan kazanın ardından gelen AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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