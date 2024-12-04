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Bursa'da Asit Taşıyan Tanker Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Asit Taşıyan Tanker Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir tanker, devrildi ve sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından asit, Mezit deresine sızdı. Jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan asit taşıyan tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin Kara (56) yönetimindeki 41 AVZ 472 plakalı, mono etilen glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen tanker bariyerlere çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücünün cenazesini yoğun uğraşı sonucu çıkardılar.

Önlem aldılar

Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle ekipler dikkatli şekilde çalışma yaptılar. Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Şoförün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Asit deresine karıştı

Tankerden sızan asit, Mezit deresine karıştı. Jandarma Komutanlığı ekipleri dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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