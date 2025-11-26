Bursa'da Asansörde Mahsur Kalan İki Öğrenci İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'da bir iş merkezindeki asansörde yaklaşık 45 dakika mahsur kalan 2 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (13) ve Y.A. (13) saat 18.15 sıralarında iş merkezinde bindikleri asansörde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika mahsur kaldı. Zil tuşunun çalışmaması ve kapının bozuk olması nedeniyle dışarıyla iletişim kuramayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu iki öğrenciyi kurtardı.

Öğrencilerin mahsur kaldığı iş merkezinde üç farklı kursun faaliyet gösterdiği, binada daha önce de benzer arızaların yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA