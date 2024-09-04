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Bursa'da Asansör Arızası Site Sakinlerini İsyan Ettirdi

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Bursa'da 12 katlı 9 bloktan oluşan bir sitede yaşanan asansör arızası site sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her akşam saat 21.00'da ışıkları 'kapat aç' yaparak site yönetimini protesto ettiler.

Bursa'da 12 katlı 9 bloktan oluşan bir sitede yaşanan asansör arızası site sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her akşam saat 21.00'da ışıkları 'kapat aç' yaparak site yönetimini protesto ettiler.

Bursa'da 12 katlı 9 bloklu bir sitede uzun süredir giderilmeyen asansör arızası, site sakinlerini çileden çıkardı. 381 dairenin olduğu sitede, vatandaşlar sürekli bozulan asansörler nedeniyle, her akşam 21.00'da evlerinin lambalarını 'kapat aç' yaparak ve tencerelere vurarak site yönetimini protesto ediyor. Daire başı bin 500 lira aidat ödenen sitede birçok eksiğin giderilmediğini iddia eden vatandaşlar, asansörlerin sürekli bozulması nedeniyle daha önce 2 çocuğun havasız ve mahsur kaldığını belirtti. Yetkililere sesini duyurmaya çalışan site halkı, "Kendimize değil çocuklarımıza zarar gelmesinden korkuyoruz" diye konuştu.

"Yönetici verdiği sözleri tutmuyor"

Yönetimin sorunlarını çözmediğini iddia eden site sakinleri, "Evlere girdiğimizden beri verilen sözlerin birçoğu tutulmadı. Buraya projede olan havuz bile yapılmadı. Burada bir daire 6-8 milyon lira. Ayda bin 500 lira aidat ödemesi var. Biz artık çocuklarımızın asansörü kullanmasından korkuyoruz. Zaten asansörlerin birçoğu çalışmıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 çocuk havasız ve mahsur kalmıştı. Çok şükür fark ettik de yardımına koştuk. Eşi hamile olanlar var 12 kat nasıl çıkacak bu vatandaşlar. Biz artık yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

Site yönetimi ise asansör firmasıyla sözleşmenin feshedildiğini, yeni bir çözüm arayışında olduklarını ve mağduriyeti kısa sürede çözeceklerini dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Yaşam bursa

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