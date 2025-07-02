Bursa'da Art Arda Gelen Depremler Panik Yarattı

Bursa'da Art Arda Gelen Depremler Panik Yarattı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen art arda depremler, özellikle Orhangazi'de vatandaşları paniğe sevk etti. 4,2 ve 3,9 büyüklüğündeki depremler sonrası insanlar açık alanlarda ve parklarda sabahladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli meydana gelen art arda depremler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde 2.9 büyüklüğündeki üçüncü depremin ardından Orhangazi'de çok sayıda vatandaş evlerine giremedi, park ve bahçeler doldu taştı.

Dün öğle saatlerinde Gemlik merkezli 1 saat arayla yaşanan 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki 2 deprem, özellikle Orhangazi ve çevresinde güçlü şekilde hissedildi. Gün bitmeden gelen üçüncü sarsıntı ise vatandaşları bir hayli tedirgin etti. 2.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Deprem korkusu nedeniyle bazı vatandaşlar Cumhuriyet Alanı'nda toplanırken, bazıları ise araçlarında ve açık alanlarda sabahladı. Orhangazi başta olmak üzere birçok noktada park ve bahçelerde sabaha kadar kalabalıkların olduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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