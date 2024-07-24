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Bursa'da arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi nedeniyle anlaşamayan iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Taraflar önce yumruk yumruğa kavga etti, ardından silahlarla çatıştı. Polis havaya ateş açarak kavgayı ayırdı.

Bursa'da arsa meselesi nedeniyle anlaşamayan iki aile karşı karşıya geldi. Evlerinin önünde kavgaya tutuşan taraflar önce yumruk yumruğa birbirine girdi, sonra silahlarla çatıştı. 4 kişinin yaralandığı kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde oturan iki aile arasında iddiaya göre, arsa meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yumruk yumruğa kavgaya tutuşan taraflar tansiyon artınca silaha sarıldı. 2 kişi kurşunların hedefi olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları havaya ateş açarak dağıtırken, aileler arasındaki gerginlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Aynı sokakta komşu olan taraflar sahana kadar 3 kez birbirinin kapısının önüne giderek havaya ateş etti.

Olay mahallinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ederken, mahalleli karakol ekibinin konuya geç müdahale ettiği iddiasıyla tepki gösterdi.

Öte yandan, toplam 4 kişinin yaralandığı kavgada hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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