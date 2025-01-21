Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve ailesi yanan otelde hayatını kaybetti

Bursa'da Arkadaşının Cinayetine Kurban Giden Genç Defnedildi

Bursa'da Arkadaşının Cinayetine Kurban Giden Genç Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın cinayet zanlısı arkadaşı Ö.Ö. tutuklandı. Karabıyık'ın cesedi, kurtarma ekipleri tarafından kısmen yanmış halde bulundu. Zanlının, ruhsal problemleri olduğunu iddia ederek suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın cinayet zanlısı arkadaşı Ö.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Karabıyık ise Tacir Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İznik'in kırsal Tacir Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi'nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık'ın cenazesi, Tacir Mahallesi'nde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, "Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım" dediği öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ö.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
img

Mourinho'dan yıldız futbolcuya tarihi rest
img

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

"Serbest bırakıldı" denilen Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Gazze'den sorumlu komutan istifa etti

Genelkurmay Başkanı ve Gazze'den sorumlu komutan istifa etti
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.