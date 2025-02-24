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Bursa'da Arkadaşını Vuran Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Arkadaşını Vuran Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, arkadaşıyla yürüyen bir kişi belindeki silahla arkadaşını kovalayarak bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheli İnegöl'de yakalandı.

Bursa'da arkadaşıyla yürürken belindeki silaha sarılan kişi, önce arkadaşını kovaladı ardından bacağından vurup kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat H., yolda yürüdüğü arkadaşı Nurettin K., ile giderken bir anda yanında taşıdı tabancayla arkadaşını kovalamaya başladı. Bir süre aracın etrafında süren kovalamacada kurşunların hedefi olan Nurettin K., bacağından yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

İnegöl'de yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, izini sürdüğü Serhat H.'yi İnegöl'de yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin buradaki işlemleri devam ederken, saldırganın silahla ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, Nurettin K. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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