Bursa'da Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Şüpheli 3 Gün Sonra Yakalandı

Bursa'da Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Şüpheli 3 Gün Sonra Yakalandı
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İnegöl'de sigara paketini düşürme nedeniyle tartışan iki genç arasında çıkan kavgada Yusuf E., İsmail T.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli 3 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. (19) ile İsmail T. (19) arasında sigara paketini düşürme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf E., elindeki bıçakla arkadaşını karnından ve kolundan yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 gün sonra yakalandı

Şüpheli Yusuf E., 3 gün sonra polis ekiplerince saklandığı bir yakınının evinde yakalandı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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