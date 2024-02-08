Bursa'da arıza yapan otomobil forklift ile taşındı

Bursa'da bir kişi, arıza yapan otomobili forklift ile taşıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan otomobil yolda kaldı. Yolda kalan otomobilin yardımına forklift sürücüsü yetişti. Forklift sürücüsü, otomobili forklifte yükleyerek gideceği yere götürdü. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. - BURSA