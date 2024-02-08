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Bursa'da arıza yapan otomobil forklift ile taşındı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, arıza yapan otomobilini forklift ile taşıdı. Olay anları amatör kameralara yansıdı.

Bursa'da bir kişi, arıza yapan otomobili forklift ile taşıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan otomobil yolda kaldı. Yolda kalan otomobilin yardımına forklift sürücüsü yetişti. Forklift sürücüsü, otomobili forklifte yükleyerek gideceği yere götürdü. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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