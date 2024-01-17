Bursa'da arıza yapan araca kamyonet çarptı

Bursa'da arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç ise saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl-İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arıza yaptığı için 2 kişi tarafından itilerek götürülen araca, kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan 2 genç saniyelerle ölümden dönerken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA