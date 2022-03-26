Bursa'da aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı - Haberler

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Bursa'da aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı

Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan Bursa'da yakalama kararı olan şahıs, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında Düzce'de yakalandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Çocuğa karşı cinsel taciz suçundan Bursa'da yakalama kararı olan şahıs, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında Düzce'de yakalandı.

Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Edilli köyünde devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri T. H. isimli şahsı durdurdular. Şahsın kimlik bilgilerinden yaptıkları sorgulamada, T. H.'nin 2021 yılında Bursa'da çocuğa karşı cinsel taciz suçundan arandığını tespit edildi. T. H.'yi hemen gözaltına alan ekipler, şahsın işlemlerinin tamamlanması için Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdüler. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Akçakoca, Düzce, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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