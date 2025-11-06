Bursa'da Araçların Arasından Geçmeye Çalışan Kişi Kameraya Yansıdı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışırken cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, sürücülerin şaşkın bakışları altında gerçekleşti.
Bursa Yakın Çevre Yolu üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kişi ölüme davetiye çıkarırken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi canını hiçe sayarak araçların arasından yolun karşısına geçti. O sırada trafikte seyrede araç sürücüleri olan biteni hayret ederek izledi. Karşıya geçen kişi daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa