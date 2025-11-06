Bursa'da Araçların Arasından Geçmeye Çalışan Kişi Kameraya Yansıdı

Bursa Yakın Çevre Yolu üzerinde araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kişi ölüme davetiye çıkarırken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi canını hiçe sayarak araçların arasından yolun karşısına geçti. O sırada trafikte seyrede araç sürücüleri olan biteni hayret ederek izledi. Karşıya geçen kişi daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA