Bursa'da Araç Yangını: Motor Arızası Alevlere Neden Oldu

Bursa'da seyir halindeki araç motor kısmından arıza yapınca alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil motor kısmından arıza yapınca, kaput kısmından dumanlar yükseldi. Yoğun dumanı fark eden, sürücü aracını hemen sağ şeride çekip söndürmeye çalıştı. Sürücünün bu müdahalesi yetersiz kalınca, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri hızla alevleri söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA