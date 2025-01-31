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Bursa'da Araç Yangını Korku Dolu Anlar Yaratttı

Bursa'da Araç Yangını Korku Dolu Anlar Yaratttı
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Bursa Kent Hali'nde park halindeki bir aracın alev alması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederken, can kaybı yaşanmadan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da sebze mevye halinde bir anda alev alan küle döndü. Korku dolu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde bulunan Bursa Kent Hali'nin içinde meydana geldi. Park halinde bulunan araç bir anda bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Alev alan aracı gören vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Yangında can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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