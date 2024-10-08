Bursa'da Apartmanda Yangın: Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 09.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Korkmaz sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2 kat dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saat süren yoğun çalışma sonucu söndürdüler. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA