Bursa'da Apartman Yangını: Üst Katlar Mahsur Kaldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da 6 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
Yangın, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı yangında, apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa