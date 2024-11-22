Bursa'da Apartman Yangını: Alevler Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartmanın en üst katında meydana gelen yangın, elektrik kontağından çıktı. Alevler tüm daireyi sararken, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.
Bursa'da 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan alevler tüm daireyi sardı. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan apartmanın 3.katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Alevleri gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA