İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

Bursa'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği

Bursa'da Apartman Dairesinde Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, dairede yaşayan kadının 2 çocuğuyla birlikte aniden dışarı fırlamasıyla sonuçlandı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını fark eden dairedeki kadın, 2 çocuğunu da yanına alarak kendisini sokağa attı. Yükselen alevler nedeniyle apartmanda 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saat 24.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Mescit Sokak üzerindeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre dairenin mutfak bölümünde başladığı belirlenen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde yaşayan kadın ve 2 çocuğu yangını fark ederek son anda kendisini dışarı attı. Yangına çevredeki bir işyerinden gelen vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etti.

5 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title