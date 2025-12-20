Haberler

Bursa'da çatı yangını mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı ve can kaybı yaşanmadan maddi hasar oluştu.

Bursa'da gece saatlerinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın tüm mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanlar mahalle genelinden fark edilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - BURSA

