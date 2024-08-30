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Bursa'da annesi tarafından emzirilen bebek hayatını kaybetti, savcılık soruşturma başlattı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde annesi tarafından emzirilen 2 aylık bebek, nefes alamadığı fark edilerek hastaneye götürüldü ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da annesi tarafından emzirilen bebek hayatını kaybetti, savcılık soruşturma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Anne F.Y. 2 aylık erkek bebeği Usame Y.'yi emzirdikten sonra odadan çıktı. Kısa bir sonra odaya gelen F.Y., bebeğinin nefes almadığını fark etti. Aile kendi araçlarıyla bebeklerini hastaneye götürdü. 2 aylık Usame Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile haberi alır almaz gözyaşlarına boğuldu.

Kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunun ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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