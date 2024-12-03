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Bursa'da Anne Uykuda Bebeğinin Üzerine Yattı, Bebek Hayatını Kaybetti

Bursa'da Anne Uykuda Bebeğinin Üzerine Yattı, Bebek Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 40 günlük bebek annesi tarafından emzirilirken uykuya dalınması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti.

Olay, sabah 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi 162. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, iddiaya göre bebeğinin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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