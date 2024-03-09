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Bursa'da Anne Kız Tartışması Kanlı Bitti

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Bursa'da uzun süredir konuşmadığı kızıyla yeniden tartışan anne, kızını bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası anne gözaltına alındı.

Bursa uzun süredir konuşmadığı kızının yanına şehir dışından gelen anne, yeniden tartıştığı kızını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan anne Ü.G.(44), anneannesinin yanında kalan uzun süredir konuşmadığı kızı B.G.(26) ile görüşmek için Bursa'ya geldi. Anne ile kızı kısa sürede yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyürken anne mutfaktan aldığı bıçak ile kızı B.G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kıza olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası anne Ü.G. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Ü.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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