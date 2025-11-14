Haberler

Bursa'da Anne Ayı ve Yavruları Seyircileri Büyüledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Uludağ yolunda kaydedilen görüntülerde, kış uykusuna yatmamış bir anne ayının 3 yavrusunu emzirdiği anlar, doğa severler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Vatandaşlar, ayının koruyucu tavırlarını izleyerek bu özel anı uzaktan takip etti.

Bursa'da Uludağ yolunda kaydedilen görüntüler, doğanın en sıcak anlarından birine tanıklık etti. Yol kenarında kış uykusuna yatmayan bir ayının 3 yavrusunu emzirmesi, o sırada bölgeden geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Uludağ'a çıkarak doğa gezisi yapan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz duran bir ayıyı fark etti. İlk etapta ayının yaralı olabileceğini düşünen vatandaşlar, araçlarını yavaşlatarak yaklaştı. Ancak ayının hemen yanında 3 yavrusunun bulunduğunu ve onları emzirdiğini görünce bu özel anı kayda almaya başladı.

Görüntülerde, yolun kenarına yatarak 3 yavrusunu sakin bir şekilde emziren anne ayının son derece koruyucu tavırlar sergilediği dikkat çekti. Yavru ayıların da anneye sokularak beslenmeye devam ettiği görülüyor. Bu anlara tanık olan vatandaşlar, anne ayıyı rahatsız etmemek için araçlarından inmeden sadece uzaktan izlemekle yetindi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.