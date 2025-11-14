Bursa'da Anne Ayı ve Yavruları Seyircileri Büyüledi

Bursa'da Uludağ yolunda kaydedilen görüntüler, doğanın en sıcak anlarından birine tanıklık etti. Yol kenarında kış uykusuna yatmayan bir ayının 3 yavrusunu emzirmesi, o sırada bölgeden geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Uludağ'a çıkarak doğa gezisi yapan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz duran bir ayıyı fark etti. İlk etapta ayının yaralı olabileceğini düşünen vatandaşlar, araçlarını yavaşlatarak yaklaştı. Ancak ayının hemen yanında 3 yavrusunun bulunduğunu ve onları emzirdiğini görünce bu özel anı kayda almaya başladı.

Görüntülerde, yolun kenarına yatarak 3 yavrusunu sakin bir şekilde emziren anne ayının son derece koruyucu tavırlar sergilediği dikkat çekti. Yavru ayıların da anneye sokularak beslenmeye devam ettiği görülüyor. Bu anlara tanık olan vatandaşlar, anne ayıyı rahatsız etmemek için araçlarından inmeden sadece uzaktan izlemekle yetindi. - BURSA