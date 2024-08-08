Bursa'da anızlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bursa'da anızlık alanda çıkan ve ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Anızların yakılmasıyla başlayan yangın, kısa sürede ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. - BURSA