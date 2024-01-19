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Bursa'da aniden çıkan domuz sürüsü kameraya yansıdı

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Bursa-Mudanya yolu üzerinde karayoluna aniden çıkan domuz sürüsü, sürücülerin dikkatini çekti. Sürü, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Bursa'da karayoluna aniden çıkan domuz sürüsü kameraya yansıdı.

Olay, Bursa- Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun karşısına geçmek isteyen domuz sürüsü bir anda ana yola atladı. Sürücüler dikkatli bir şekilde dururken sürü ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Sürücüler daha sonra yoluna devam ederken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudanya Bursa Hayvanlar Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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