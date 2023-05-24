Bursa'da anayola inen ayı yanında yavaşlayan otomobile böyle saldırdı

Yavrusunu korumak isteyen ayı otomobildekilere korku dolu anlar yaşattı

BURSA - BURSA (İHA)- Bursa Uludağ'da yavrularıyla anayola inen ayıyı gören sürücüler şaşkın anlar yaşadı. Ayıları daha yakından görmek için frene basan bir otomobil sürücüsü ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yavrularını koruma içgüdüsüyle araca saldıran ayı araçtakilere korku dolu anlar yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Zeyniler köyünde Uludağ yolu üzerinde görülen ayının hareket halindeki araçları görünce yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçti. Başka bir araç sürücüsü ise yavrularının başında bekleyen ayıyı görünce frene basıp durmak istedi. Bu esnada yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden ayı yanında bekleyen araca koşarak saldırdı. O anlar araç içinde bulunanlara korku dolu anlar yaşatırken, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi.