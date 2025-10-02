Bursa'da Anaokulundaki Boğulma Olayında Ölümden Aile İsyan Etti

Bursa'da anaokulunun yüzme etkinliğinde geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra hayatını kaybeden Berra Dizi'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Aile ise bilirkişi raporlarındaki farklılığa isyan etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda 12 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi'nin suyun üzerinde hareketsiz durduğunu gören çalışanlar ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra küçük kız 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Solunum sıkıntısı sebebiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 7 gün sonra hayatını kaybetmişti. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığı'nda toprağa verilen Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde anaokulundaki öğretmenler ve ailenin ifadesi alınırken, hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporu aileyi isyan ettirdi. Baba İsmail Dizi, "Kamera görüntülerinde çocuğumuzun havuzda nasıl unutulduğu, nasıl bakılmadığı, nasıl gözetilmediği, kaç kişi tarafından ölüme mahkum edildiği apaçık ortaya çıkmıştır. Yüzme hocası, sınıf öğretmeni ve stajyer öğretmen çocuklarla ilgilenmediği gibi bir yetkili de ağacın altında telefonla oynamaktadır. Kenardan çocuğumuza müdahale etmeye gelen kişi bile kayıp düşüyor. Çocuklarda kolluk yok. Yüzme hocası havuzun içerisinde değil, cankurtaran yok. Havuz kaçaktır. Bu kaçak olan havuza rağmen yetkililer nasıl onay vermiş anlamıyoruz. Burada okul kurulduğu günden bugüne hiç denetlenmemiş bile. Ayrıca yüzme hocasının sertifikası yok. Etkinliklerde havuz bile yok. Başından sonuna kadar her şey kaçak. Bizim kızımız bu kaçaklar sonucu vefat ediyor. Kimsenin yüzü kızarmıyor. Bunlar ortadayken, halen bu kişilerin adaletin karşısına çıkmamasını anlayamıyorum. Bugün 51 gün oldu, kızımız vefat edeli 44 gün oldu. Biz adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" dedi.

Havuzun yüksekliğinin güvenlik kameralarında belli olduğunu belirten baba Dizi, "Havuz yönetmeliğe göre 50 santimetre olması gerekirken, bilirkişi raporunda 91,5 santimetre ölçülmüştür. İkinci bilirkişi raporunda ise 74 santimetre olarak ölçülmüştür. Aradaki farkın sebebi nedir? Bundan raporda bahsetmemişler bile. Bu olay artık tüm vicdanların meselesidir. Lütfen kızımızın sesi olun" dedi.

Anne Beyza Turan ise, "Ben evladımın kaybıyla çok zor zamanlar geçiriyorum. Günlerdir adalet için çalmadığımız kapı, yapmadığımız eylem kalmadı. 51 gündür hiçbir şey sonuçlanmadı. Her şey bu kadar ortaya dökülmüşken neden halen bekleniyor. İlk bilirkişi raporunda havuzun derinliği 91,5 santimetre olarak ölçülmüş. Aradan 20 gün sonra yine gelen bilirkişi, raporunda havuzun derinliği 74 santimetre olarak kayda alınmış. İlk görüntüde havuz ağzına kadar masmavi suyla dolu, ikinci raporda ise havuzun yosun tutmuş hali konulmuş. Bu ikisi arasındaki farkı Türk kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Havuz belki boşaltıldı, belki sıcaktan dolayı buharlaştı. Ancak birinciyle ikincinin arasındaki fark neden rapora işlenmemiş" diye konuştu.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde çocuklar havuzdayken yüzme öğretmeninin kenarda olduğu ve havuzda hiçbir öğretmenin bulunmadığı görüldü. Berra Dizi'nin asılan havluların arkasına denk gelen alanda yüzdüğü için görülmediği görüntüde, yüzme öğretmeninin stajyer öğrencinin ikazıyla koşarak küçük kızın bulunduğu tarafa geldiği ve sudan çıkardığı görüldü. Yaşanan panik sırasında bir öğretmenin ayağının kaymasıyla yere düştüğü, çağrılan hemşirenin de koşarak havuz kenarına geldiği anlar görüntülere yansırken, tüm bunlar yaşanırken diğer çocukların havuzdan çıkarılmadıkları ve yüzmeye devam ettiği de görüldü. - BURSA