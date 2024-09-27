Bursa'da Ana Yolda Başıboş Atlar Tehlike Yaratıyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ana yolda başıboş dolaşan atlar, trafikte tehlike oluşturarak araçların arasında ilerliyor. Olay, 11 Eylül Bulvarı'nda kaydedildi.
Bursa'da ana yollarda başıboş şekilde gezen atlar tehlike saçıyor.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş şekilde gezen atlar trafikte tehlike saçarak ilerliyor. Zaman zaman araçların arasında da gezen atlar, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - BURSA