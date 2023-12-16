Bursa'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Tepki

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir hafif ticari araç sürücüsü, sol şeritte ilerleyen ambulansa yol vermek yerine önünde durarak ilerledi. Görüntülerdeki anlar ise 'pes' dedirtti.

Bursa'da sol şeritte ilerleyen ambulansın önüne geçen hafif ticari araç sürücüsü ambulansa yol vermedi. O anlar kameraya yansırken, görüntüler ise 'pes' dedirtti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde aciliyeti olan ambulans sol şeritte ilerlerken, 16 FY 723 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansa yol vermek yerine önünde durmaya devam etti. Çalan sirenlere aldırış etmeyen sürücü, dakikalarca ambulansın önünü keserek ilerledi. 'Pes' dedirten anlar kameraya anbean yansırken, araç sürücüsüne trafikteki diğer sürücülerden de tepki geldi. - BURSA