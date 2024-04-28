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Bursa'da Ambulansa Fermuar Sistemi ile Yol Veren Otomobiller Kaydedildi

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Bursa'da bir olayda ambulansa yol veren otomobiller, ambulans personelinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da ambulansa fermuar sistemi ile yol veren otomobiller, ambulans personelinin cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Bir vakaya seyir halinde olan 112 ekibini gören araçlar, fermuar sistemi ile ambulans şoförüne yol verdi. O anlar saniye saniye 112 personelinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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