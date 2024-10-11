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Bursa'da Ambulans Şoförüne Trafikte Darp

Bursa'da Ambulans Şoförüne Trafikte Darp
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Bursa'da hasta taşıyan bir ambulans şoförü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsü ve oğlu tarafından darp edildi. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulans şoförü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücü ve oğlu tarafından darp edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Devlet Hastanesi'nden 80 yaşındaki hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ambulans, trafiğe takılmamak adına emniyet şeridinden seyretmeye başladı. S.Y. yönetimindeki 16 YK plakalı otomobil ise ambulansın arkasına takılarak sıkıştırmaya başladı. Bir süre sonra sıkıştırıldığını fark eden M.A.K., diyafon üzerinden otomobil sürücüsünü "Yakın takiptesin, kazaya sebebiyet verebilirsin. Yakın takipten çık" diye ikaz etti. Yapılan ikaz üzerine sinirlenen S.Y., ambulansın önüne geçerek frenlemeye başladı. Bir süre sonra ambulansın önünü kesen otomobil sürücüsü ve oğlu araçtan inerek cep telefonları ile kayda başladı. Kayıt yapan şoför ve oğlu ambulansın kapısını açarak içeride bulunan hastanın görüntüsünü aldı. Ambulansta hasta olmadığını ve usulsüz çakar kullanıldığını iddia eden şahıslar, ambulansın kapısını açtıktan sonra içerideki hastayı görünce kamera kayıtlarını kapattı.

Ambulans şoförünün üzerine yürüdüler, darp ettiler

İddiaya göre, şahıslar ambulans şoförünün üzerine yürüyerek boğazını sıktı. Şoför yumrukla da darp edildi. Dudağı patlayan M.A.K.'nin yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan M.A.K.'nin ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden M.A.K.'nin dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden M.A.K., şahıslardan şikayetçi oldu. Karşı taraftaki şahıslar da kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, şikayetçi oldular.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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