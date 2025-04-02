Bursa'da Ambulans Devrildi, İlk Müdahale Çevredekilerden Geldi

Bursa'da vaka yetiştirmek üzere üzere yola çıkan 112 ambulansı kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve hasta kişiye ilk müdahale çevredekilerden geldi.

Kaza 18.00 sıralarında Güzelyalı kavşağı yakınları Mudanya Yolu üzerinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmek üzere yola çıkan ambulans, yağışın etkisiyle kontrolden çıkıp yan yattı. Kazayı fark eden çevredekiler 112 ekiplerine ulaşıp kazazedelerin yanına koştu. Sağlık ekiplerine ve rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, olay yerine intikal eden ekipler yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekiplerince trafik bir süre kontrollü olarak verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan ambulans çekici ile otoparka çekildi. - BURSA