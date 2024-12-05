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Bursa'da Amatör Maçta Kavga: Yeşil Saha Ringe Döndü

Bursa'da Amatör Maçta Kavga: Yeşil Saha Ringe Döndü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oynanan amatör futbol maçında, oyuncular arasında çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir amatör maçta çıkan kavga yeşil sahayı adeta ringe çevirdi. İki takım oyunları arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar stadyumunda Amatör lig mücadelesinde iki takım futbolcuları karşı karşıya geldi. Maçta mücadele eden oyuncular arasında çıkan tartışmada tansiyon giderek artınca iki rakip arasında kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansırken, yeşil sahalar boks ringini aratmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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