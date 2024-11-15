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Bursa'da Altyapı Çalışmalarında Topraktan Kurtarılan İşçi Ağır Yaralı

Bursa'da Altyapı Çalışmalarında Topraktan Kurtarılan İşçi Ağır Yaralı
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İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan 49 yaşındaki işçi Kerem G., itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından yarım saatlik bir çalışma ile kurtarıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için itfaiye erleri adeta zamanla yarıştı. Ağır yaralanan işçiyi kurtarma anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokak'ta meydana geldi. BUSKİ'nin taşeron firmasında çalışan işçiler yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yaptığı sırada meydana gelen toprak kaymasında Kerem G. (49) adlı işçi toprağın altında kaldı. Olay yerine 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, yarım saat süren çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralanan Kerem G. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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