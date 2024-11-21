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Bursa'da Alt Komşunun Otomobiline Sopa ile Saldırı

Bursa'da Alt Komşunun Otomobiline Sopa ile Saldırı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir şahıs tartıştığı alt komşusunun otomobiline sopa ile zarar verdi. Olay sonrası zarar gören komşu karakola giderek şikayette bulundu. Şüpheli daha önce de komşusunun aracına zarar vermiş.

Bursa'da bir şahıs, tartıştığı alt komşusunun otomobiline sopa ile zarar verdi. Aracında maddi zarar olan alt komşu, karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay, 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi Narlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. ile C.B. sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Duruma sinirlenen E.P., sokağa inerek C.B.'ye ait otomobile sopa ile saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Şüpheli E.P. olay yerinden kaçarken, C.B. ise karakola giderek E.P.'den şikayetçi oldu.

Öte yandan, yaklaşık 1 yıl önce de E.P.'nin, C.B.'ye ait otomobilinin lastiklerini kestiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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