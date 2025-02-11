Bursa'da Alkollü Taksici Sınırda Kaldı, Derin Bir 'Oh' Çekti

Bursa'da taksicilik yapan bir genç, mesai çıkışı alkol aldıktan sonra denetime yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.50 promil ile tam sınırda kalan alkollü sürücü, derin bir 'oh' çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına alkol uygulamaları kurarak trafik canavarlarına izin vermiyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yapan ekipleri gören sürücü panik yaptı. Gündüzleri taksicilik yapan sürücünün şahsi otomobili durduruldu.

Sınırda kaldı, ehliyetini kaptırmadı

Tek bira içtiğini söyleyen ve alkolmetreyi üfleyen Bilal D.'nin korku dolu anları başladı. Sürücünün 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilince yanındaki arkadaşları gülerek duruma tepki verdi. Trafik ekipleri ise Bilal D.'ye latife yaparak önce korkuttular sonra da tespit edilen alkolün sınırda olduğunu söylediler. Bilal D. ise, "Aldın mı ehliyeti. Abi yapma gözünü seveyim. Ben taksiciyim. Abi aldın mı gerçekten. Yapma gözünü seveyim. Bitti benim işim. Vallahi babam kesecek beni" diye dert yandı.

Polisle el sıkıştı, şaka olduğunu anlayınca derin bir 'oh' çekti

Alkollü araç kullandığına dair imza atarken polis memuru Bilal D.'ye, "Yok kardeşim, ehliyetin gitmedi. Yasal sınırda kaldın, 0.51 promil olman gerekiyordu. 50'de kaldın" dedi. Bunu duyan Bilal D. derin bir 'oh' çekerek, "Kurban kestireceğim" dedi.

Bilal D., işlemlerinin ardından aracıyla bölgeden uzaklaşırken, tebessüm ettiren anlar kameraya yansıdı. - BURSA