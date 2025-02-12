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Bursa'da Alkollü Sürücüye Ceza

Bursa'da Alkollü Sürücüye Ceza
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Sürücüsü alkollü çıkan otomobilin sahibi 2.77 promil alkollü olduğu tespit edilerek, 9 bin 268 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Bursa'da asayiş ekiplerinin devriye attığı sırada şüphelendikleri otomobil durduruldu. Yapılan kontroller sonrası sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri, önlerinde seyreden 16 AYN plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan otomobil sürücüsü Serkan D., polis ekiplerine alkollü olduğunu söyledi. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Serkan D.'nin 2.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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