Bursa'da Alkollü Sürücünün Kaçış Aşkı: Ters Yolda Kaza

Bursa'da Alkollü Sürücünün Kaçış Aşkı: Ters Yolda Kaza
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, trafik polislerinden kaçmak için ters yöne girdi. Sürücü, trafik direğine çarparak durduktan sonra araçtan inip kaçtı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, trafik polislerinden kaçmak için ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, trafik direğine çarparak durdu.

Merkez Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, trafik polislerinden kaçtı. Ters yönde ilerleyen bir sürücü, Kent Meydanı'nda trafik ışıklarına çarptıktan sonra araçtan inerek kaçtı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

