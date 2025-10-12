Bursa'da Alkollü Sürücünün Kaçış Aşkı: Ters Yolda Kaza

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, trafik polislerinden kaçmak için ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, trafik direğine çarparak durdu.

Merkez Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, trafik polislerinden kaçtı. Ters yönde ilerleyen bir sürücü, Kent Meydanı'nda trafik ışıklarına çarptıktan sonra araçtan inerek kaçtı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA