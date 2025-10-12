Bursa'da Alkollü Sürücünün Kaçış Aşkı: Ters Yolda Kaza
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, trafik polislerinden kaçmak için ters yöne girdi. Sürücü, trafik direğine çarparak durduktan sonra araçtan inip kaçtı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa